Festival de la cuisson de Samanu à Bojnurd, dans l’est de l’Iran

Téhéran (IRNA)- Le Samanu est une pâte douce faite entièrement de blé germé. Malgré le fait qu’il utilise une matière bon marché, le Samanu a toujours été associé aux grands festins. Pour confectionner le Samanu le blé est trempé et préparé pendant plusieurs jours et le processus entier peut prendre jusqu’à une semaine. Traditionnellement, la cuisson finale commençait dans la soirée avant le nouvel an jusqu’à la lumière du jour et s’accompagnait d’une fête, impliquant seulement les femmes.