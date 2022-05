En image le Jardin Iranien pour admirer les tulipes dans la capitale Téhéran

Téhéran - IRNA - La croissance des tulipes printanières colorées a donné un effet spécial et une belle atmosphère au parc du Jardin iranien. Le Jardin iranien, qui couvre une superficie d'environ 3 hectares est situé dans le quartier Deh Vanak du district 3 de Téhéran, accueille actuellement des citoyens qui souhaitent échapper au trafic et à la pollution de la capitale et profiter de la tranquillité et de la beauté de nature. (Photo : Marziyeh Moussavi)