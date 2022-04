La tradition musicale de Naghareh-Zani dans le sanctuaire sacré de l’Imam Reza

Mashhad (IRNA) - Selon une tradition de longue date, pendant le mois sacré du Ramadan, les musiciens (14 personnes) jouent le « Naghareh » (ensemble de quatre types de tambours et de la trompette-Korna) dans une tour spéciale au sanctuaire sacré de l'Imam Reza, tous les matins, deux heures avant le temps de l’Appel à Prière, en vue de demander aux pèlerins et aux riverains de s’apprêter pour le Sahar (Début du jeun islamique). Cette tradition, par son rythme harmonieux, par son aspect socioreligieux et par ses références spirituelles et historiques, exprime toutes les potentialités nécessaires afin d’être enregistrée dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette tradition date de l’époque safavide. Photographe : Mohsen Bakhshandeh