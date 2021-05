Un homme d'affaires argentin converti à l'Islam après avoir visité le mausolée de l'Imam Reza à Machhad

L'Argentin Fabian Garcia, qui a choisi le nom de Reza après s'être converti à l'islam, a déclaré: "Je fais des affaires en Iran depuis environ trois ans et pendant ce temps je suis devenu assez familier avec la culture d'Iran et la religion d'Islam."

"Pendant mon séjour en Iran, en observant les coutumes des Iraniens, j'ai été attiré par la culture de cette nation, et en étudiant et en obtenant des informations de mes amis iraniens, j'ai décidé de changer de religion et de me convertir du christianisme à l'islam.", a ajouté Reza.

"Par l'intermédiaire d'un de mes amis qui est en charge d'un centre islamique en Argentine et qui s'est récemment rendu à Mashhad, j'ai visité la ville sainte de Machhad pour la première fois. Dans les premiers instants d'entrée dans le sanctuaire de l'Imam Reza, lorsque j'ai vu le dôme lumineux et doré de ce mausolée éclairé, une béatitude indescriptible a envahi mon être et ma décision de me convertir à l'islam est ainsi devenue plus sérieuse.", a témoigné ce nouveau musulman argentin.

