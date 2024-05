Découvrez en image le printemps du Kurdistan coloré

Téhéran (IRNA)- La province du Kurdistan est une région montagneuse qui compte parmi les provinces les plus élevées d'Iran, avec une altitude d'environ deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette différence d'altitude a entraîné la présence de climats variés, ce qui est important en termes de tourisme, car en termes de diversité climatique et de présence de caractéristiques naturelles et topographiques, la province du Kurdistan possède des attractions diverses et précieuses.