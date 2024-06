Les explorations archéologiques dans la ville historique de Hamedan

Téhéran (IRNA)- Parallèlement aux travaux d'excavation et de bétonnage visant à construire un trottoir dans la rue Baba Taher sur la place centrale de la ville de Hamadan, une partie d'un monument historique de la période islamique a été exposée dans cette zone. En vue de réaliser les fouilles archéologiques, la mise en œuvre du plan de construction et les opérations de fouilles ont été arrêtées et les explorations archéologiques ont commencé.