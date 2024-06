Téhéran – IRNA - À l'occasion de la Semaine du Pouvoir Judiciaire et de l'assassinat, le 28 juin 1981, du chef du Pouvoir judiciaire, martyr Beheshti, et 72 autres responsables iraniens - attentat perpétré par des terroristes de l’OMK -, le chef et un groupe de responsables et d'employés du Pouvoir judiciaire ont rencontré l'imam Khamenei dans la matinée du samedi 22 juin 2024.