Téhéran - IRNA - Chaque année, des millions de pèlerins choisissent Tariq al-Ulama pour marcher afin de participer au grand rassemblement d'Arbaeen Hosseini (PSL). Tariq al-Ulama est l'itinéraire de randonnée Arbaeen le plus vert et le plus ancien vers Karbala, long d'environ 90 kilomètres. Tariq al-Ulama est situé à côté de l'Euphrate et traverse les bosquets de Najaf. (Photo : Ali Abak)