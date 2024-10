Téhéran - IRNA - Le Guide suprême de la Révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei a déclaré : « C'est une obligation religieuse incontestable de chaque musulman de se tenir aux côtés du peuple libanais et du fier Hezbollah, par tous leurs moyens, et de l’aider à affronter le régime usurpateur, oppressif et pervers. »