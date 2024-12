Téhéran (IRNA)- La troisième édition du festival culturel, sportif et touristique "Khwaja Atta", axée sur le "mode de vie côtier et marin", s’est tenue le jeudi 26 décembre. En parallèle de la représentation du rituel marin Razif, un spectacle de musique locale et une cérémonie de mariage traditionnelle ont eu lieu sur la côte de Bandar Abbas.