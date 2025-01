Iran: tournoi national de volley-ball sur neige à Dizin

Le tournoi national de volley-ball sur neige de Dizin s'est tenu ce vendredi matin 24 janvier 2024 sur le circuit international de Dizin et s'est terminé avec la victoire de Roham Sanat de Téhéran. Dizin est une station de ski d'Iran, la plus étendue du pays, dépendant de la ville de Karadj, dans la chaîne de montagne de l'Albourz, non loin du mont Damavand. (Photo : Ali Sharifzadeh)