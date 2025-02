Chabahar : un écrin de beauté au Sud de l'Iran

Le port de Chabahar, situé dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, est le seul port océanique de l'Iran. Grâce à son climat printanier qui persiste tout au long de l'année, les habitants de Chabahar surnomment souvent leur ville "Chahbahar", une contraction de "quatre printemps", et l'affublent du titre de « paradis du sud de l'Iran ». Parmi les sites touristiques incontournables de la région, on trouve les montagnes miniatures, le lac Lipar, la montagne de Boukhlofshan, le village historique de Tis et le port de Brise. Photos : Mohammad Mehdi Pour-Arab