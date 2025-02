Zone humide de Khor Azini (Sirik) : une richesse de biodiversité au sud de l’Iran

La zone humide d’Azini, également connu sous le nom de Khor Azini ou Khor Sirik, est un estuaire de plus de 4 kilomètres de long et s'étendant sur environ 15 000 hectares, situé dans le district de Sirik, à 35 kilomètres de la ville de Sirik au sud de l’Iran. Cet estuaire fait partie des zones humides du delta des rivières Gaz et Hara dans la province méridionale de Hormozgan. Ce lac abrite une grande variété d'arbres Hara, l'espèce unique de « Chandal », ainsi que diverses espèces animales et végétales. Khor Sirik se trouve à l'ouest de la province de Hormozgan, près de la côte du golfe d'Oman. En raison de sa position géographique particulière, cet estuaire constitue un endroit idéal pour la navigation, la pêche et l'habitat de certaines espèces marines. Dans cette région, le climat est chaud et humide, et en raison de sa proximité avec la mer, elle est fortement influencée par les conditions maritimes. Cet estuaire, avec son climat unique, sert d'habitat à une grande variété de poissons, crustacés et autres créatures marines. Il abrite également certaines espèces rares d'oiseaux et d'animaux aquatiques, ce qui en fait un lieu prisé pour le tourisme nature et les circuits biologiques. Photo : Erfan Samanfar