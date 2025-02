Iran: Les flamants roses de la lagune de Miankale au nord + vidéo

Selon l’IRNA, Miankale est situé au sud-est de la mer Caspienne et couvre une superficie de 60 kilomètres de long et 12 kilomètres de large, englobant les régions des comtés de Bandar Torkaman, Bandar Gaz, Nowkandeh et Behshahr. Elle s'étend dans une direction est-ouest.

Le golfe de Gorgan a été inscrit en 1975, avec la lagune de Miankale et « Lepo Zaghmarz » dans la province de Mazandaran au nord, en tant que première zone humide internationale au monde dans le cadre de la Convention de Ramsar, prouvant que ce golfe et ses environs constituent un ensemble écologique précieux qui joue un rôle crucial dans le maintien du cycle de vie de la mer Caspienne tout en ayant un impact direct sur la subsistance des communautés locales, qui comptent entre 500 000 et 1 million de personnes, directement influencées par le golfe de Gorgan.

La lagune de Miankale s'étend de la ville de Miankale dans le district de Behshahr jusqu'à Ashuradeh dans la province de Golestan. Cette région, grâce à sa grande superficie d'eau, à ses ressources alimentaires riches et à ses nombreuses espèces aquatiques, accueille chaque année entre 30 et 40 espèces d'oiseaux migrateurs d'hiver, ainsi que plus de 100 espèces d'oiseaux aquatiques et semi-aquatiques résidents.

La lagune de Miankale, avec une réserve naturelle de 22 000 hectares dans la province de Mazandaran, et sa diversité végétale, comprenant des arbres comme le saule et le grenadier sauvage qui nourrissent certaines espèces d'oiseaux, abrite plus de 500 espèces animales. Elle a ainsi mérité le nom de « paradis des oiseaux » de la province et, avec cette biodiversité, a été désignée comme l'une des réserves de biosphère mondiales par les organisations internationales de protection de l'environnement.

La lagune de Miankale doit être considérée comme un paradis pour les oiseaux et l'observation des oiseaux. Il s'agit de la 36e zone humide inscrite dans le monde et de la première inscrite dans le cadre de la Convention de Ramsar, ainsi que l'une des 650 réserves de biosphère mondiales avec une superficie de 48 000 hectares, située à l'est de la province de Mazandaran, à proximité de la province de Golestan. Chaque année, elle accueille 130 espèces d'oiseaux migrateurs avec une population d'environ 1,5 million d'individus.

Chaque année, de la mi-septembre à la mi-hiver, la lagune et les étangs de Mazandaran accueillent différentes espèces d'oiseaux venant des régions froides des pays riverains de la mer Caspienne, qui arrivent dans cet endroit en quête de chaleur et de nourriture.

Selon les statistiques du département de la faune de Mazandaran, des centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs, à la fois résidents et non résidents, se dirigent vers les lagunes et les étangs de cette province pour leur migration hivernale.

Les écosystèmes aquatiques riches de Mazandaran, en raison de leurs conditions idéales, constituent un refuge sûr et vaste pour les oiseaux migrateurs qui, après avoir parcouru de longues distances, s'y posent pendant l'hiver.

Les lagunes et les habitats aquatiques de Mazandaran sont parmi les attractions naturelles les plus magnifiques de la province. Non seulement elles apportent une grande valeur pour le tourisme, mais elles offrent également un abri agréable pour les oiseaux migrateurs dès le début de l'hiver, accueillant des dizaines de milliers d'individus chaque année.

Les oiseaux migrateurs, en plus d'attirer les passionnés d'ornithologie, sont en réalité des témoins de la richesse biologique des ressources en eau, en s'installant dans ces habitats avant de continuer leur voyage.

Les oies, flamants roses, échasses, cormorans et hérons sont parmi les oiseaux migrateurs qui viennent dans les lagunes et les étangs de Mazandaran pour échapper au froid de l'hiver, où ils passent plusieurs mois dans cette région du nord du pays.

L'attraction de ces oiseaux pour la province est influencée par les conditions de la région où ils vont atterrir, notamment la quantité d'eau dans les lagunes et étangs.

En plus de la lagune internationale de Miankale et des lagunes de Fereidunkenar et Kiasar, Mazandaran compte 915 étangs couvrant environ 18 000 hectares, qui constituent des habitats idéaux pour les oiseaux migrateurs. La plupart des oiseaux migrateurs passent l'hiver dans la lagune de Miankale à Behshahr.

La pluviométrie moyenne des derniers mois à Mazandaran est de 422 mm, soit une augmentation de 21 % par rapport à la période de référence (334 mm) et de 12 % par rapport à l'année dernière (370 mm).