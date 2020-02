Les illustrations iranologiques de l'Écossais Robert Ker Porter

Sir Robert Ker Porter (1777–1842) est un orientaliste, peintre, écrivain et diplomate écossais qui a voyagé en Perse du début du XIXème siècle. Ses illustrations sur les bas-reliefs de Persépolis, Naghshé Rostam et Pasargades ainsi que ses cartes concernant les sites historiques d'Iran sont d'une grande importance documentaire. Il était l'un des premiers européens qui s'intéressent aux bas-reliefs sassanides de Salmas au nord-ouest d'Iran. Sir Robert Ker Porter décrit ses expériences iraniennes dans son livre "Voyages en Géorgie, Perse, Arménie et ancienne Babylonie". Cet ouvrage comprend une série d'illustrions bien informatives sur l'Iran de l'époque Fath-Ali Shah le Qadjar. Voici quelques exemples :