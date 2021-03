L’Armée de l’air renforcée par des avions et des hélicoptères rénovés

Téhéran (IRNA) - 9 avions militaires, 10 hélicoptères et des dizaines de moteurs rénovés par l'Organisation iranienne de l'industrie aérienne ont été livrés aux forces armées du pays en présence du ministre iranien de la Défense. Les 9 avions rénovés sont des avions de chasse de types F4, F14, F27 et Mirage, ainsi que des avions de transport C130, 707 et 747.