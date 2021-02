Général Hatami: 800 produits de défense sont fabriqués dans le pays

Le général de brigade Amir Hatami a ajouté lundi lors d'une réunion du Haut Conseil d'administration de la province de Qazvin: "Aujourd'hui, nous avons atteint le niveau de l'indépendance dans la défense et dans la dissuasion militaire, et cela est la base de l'indépendance économique."

"La doctrine de défense de la République islamique est basée sur la dissuasion de défense active et partout où une menace est formée contre le pays, les forces armées l'étoufferont dans ses semences.", a ajouté le ministre iranien de la Défense.

"La sécurité de la région ne doit pas être assurée par ceux qui viennent de l’autre bout du monde, mais par les pays de la région.", a précisé Amir Hatami.

"Ils nous disent: "Pourquoi vous fabriquez des armes?". Nous leur demandons "Qu'est-il arrivé à ceux qui ne pouvaient pas se défendre? Qu'avez-vous fait contre eux?". L'ennemi veut que nous n'ayons pas d'armes et de capacités de défense pour menacer la République islamique quand il le veut et exécuter ses menaces, mais cela ne se produira pas et nous chercherons toujours à renforcer la capacité du pays dans ce domaine. La question de la défense ne concerne personne.", a souligné le ministre iranien de la Défense en évoquant les critiques sans fondement que certains pays occidentaux adressent contre le programme des missiles conventionnels de l'Iran.

