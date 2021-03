Téhéran (IRNA)- La cérémonie de plantation de l'arbre de la paix et de l'amitié s'est tenue ce lundi 8 mars en présence d'un certain nombre d'ambassadrices et d’ambassadeurs résidant à Téhéran et de Pirouz Hanatchi, le maire de la capitale iranienne, dans la zone du Lac de l’Art. (Photo : Marziyeh Soleimani)