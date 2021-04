Le printemps sur l'île de Kish au Golfe Persique

Téhéran (IRNA) – L'île de Kish est située dans la zone subtropicale au sud d'Iran et possède des espèces d'arbres et de plantes indigènes et non indigènes. Cette île de mille et une couleurs au Golfe Persique accueille des millions de touristes chaque année. Les photos montrent le magique visage printanier de Kish.