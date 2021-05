La plaine des tulipes renversées

Yassoudj (IRNA)- La tulipe renversée confère un charme inégalable aux sommets des montagnes Zagros dans la province Kohguilouyeh et Boyerahmad. Avec une prédilection pour les terrains rocheux situés à plus de 1500 mètres d’altitude, la tulipe renversée reste "en veille" entre 15 et 20 jours, à l'avènement du printemps et à la disparition des neiges, sur les sommets des montagnes. La tulipe renversée fait partie des 170 espèces de tulipes qui poussent de façon sauvage en Iran. Le paysage spectaculaire du massif Zagros accentué par la présence des tulipes renversées attirent, chaque année, les amateurs de photographie dans la province de Khoguilouyeh et Boyerahmad.