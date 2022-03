Minaret restauré du sanctuaire de l'Imam Ali (AS) dévoilé

Téhéran (IRNA)- Lors d'une cérémonie lundi, le minaret nord restauré du sanctuaire sacré de l'Imam Ali (AS) à Najaf a été dévoilé. La cérémonie s'est déroulée en présence de responsables, dont le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi. Le minaret a été restauré par des experts iraniens de l'Organisation de reconstruction (Atabat). Le sanctuaire de l'Imam Ali (AS) a été construit à l'origine par des artistes et architectes iraniens à l'époque safavide (1500-1736), le décorant de tuiles vertes. Plus tard, Nader Shah (1736-1747) ordonna d'appliquer une fine couche d'or sur les tuiles.