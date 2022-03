Les naqareh du sanctuaire de l'Imam Reza (P) célèbrent l'anniversaire de la bienheureuse naissance du très vénéré Imam Ali (P)

Les nagara ou naqareh sont une paire de timbales indiennes rencontrée jusqu'au Tadjikistan. Le tasha en est une version sur trépied à une seule timbale, dont le tas iranien est sans doute l'origine, mais qui est joué avec des petits fouets. Le dotable est une petite paire de timbales kurdes utilisées à cheval pour la musique martiale.

Jouer aux nagareh est l'une des anciennes coutumes pratiquées dans le sanctuaire sacré de l'Imam Reza (béni soi-il); Un symbole vénéré avec de nombreux fans et passionnés qui symbolise la grandeur, la gloire et la joie.

Imam Ali (béni soi-il), le premier homme à se convertir à l'islam et aussi le gendre du Grand prophète de l’Islam, le très vénéré Mohammad (Que le salut de Dieu soit sur lui et sur sa descendance), est né le 13 Rajab (septième mois du calendrier musulman) vers 600 dans la Kaaba (centre de pèlerinage pour les musulmans) dans la ville sainte de la Mecque, situé sur la péninsule arabique.

Ali (P), est le cousin du prophète de l'islam et fils d'Abû Tâlib, oncle du très vénéré Mohammad qui l'a élevé et protégé comme son propre fils après la mort de son père Abdullah.

Imam Ali (béni soit-il) a également joué un rôle de premier plan dans la diffuson de la religion divine de l'Islam dans le monde et était connu pour sa tolérance, sa modestie, son courage et ses passions, en plus d'être un symbole de justice.

En Iran, les gens décorent les mosquées, les maisons, les rues et les magasins avec des ornements et des lumières colorées et distribuent des sucreries et des bonbons, manière de célébrer l'anniversaire de la bienheureuse naissance de leur premier Imam ultra vénéré.



La naissance de l'Imam Ali (béni soit-il) a servi de cadre pour la nation iranienne pour commémoré chaque année cette journée baptisée aussi « Journée de père » et « Journée de l’Homme » en l’honneur de l’Imam Ali.



Ce jour-là, de nombreuses familles iraniennes se retrouvent et font des gestes pour rendre hommage à leurs pères et à leurs époux, manière de réitérer que le père est une partie essentielle du foyer et de la cellule familiale.