Gol Ghaltan, un rituel pour rouler les bébés dans les pétales de roses

Téhéran (IRNA)- Ce rituel est basé sur les croyances folkloriques des habitants du comté de Damghan dans la province de Semnān, dans le centre de l'Iran. Les habitants de cette région croient que rouler les bébés parmi les roses leur procure joie et rafraîchissement tout en les gardant intacts et exempts de maladies. La fraîcheur des pétales sauve la peau du bébé, lui permettant de rester heureux. Gol Ghaltan a ses racines dans un vieux mythe iranien appelé «La fleur souriante», dans lequel des humains purs et saints ont promis la naissance d'un enfant. Le rituel a été inscrit sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel en 2010.