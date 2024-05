La récolte d’une sorte de l'artichaut dans le sud-ouest de l’Iran

Téhéran (IRNA)- L'existence de vastes plaines, de hautes montagnes et de collines escarpées a fait des provinces de Kohgiluyeh et de Boyer Ahmad une collection unique de plantes aromatiques comestibles et médicinales. Les noix, le miel, les raisins secs, le lait caillé, le chèvrefeuille, toutes sortes de pruneaux et de fruits secs, l'origan, l'artichaut et le thym sont parmi les souvenirs les plus importants de cette province.