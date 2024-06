La faune et la flore de la région de Chamim dans le sud-ouest de l’Iran

Téhéran (IRNA)- Chamim est l'un des villages situé dans la province de Khuzestân, où l'on peut voir à la fois des sables du désert, des eaux de rivière et des arbres de la forêt. Les différentes espèces de faune et de flore de cette région sont très spectaculaires et spéciales et constituent l'un des habitats de la précieuse espèce de vipère à cornes.