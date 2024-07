Téhéran (IRNA)- L'Iran s'apprête à lancer un grand projet de stockage et de transfert d'eau dans le cadre des efforts déployés pour faire revivre le lac Ourmia, un lac salé situé dans le nord-ouest du pays. L'eau de Badinabad sera acheminée par un canal de 4,5 kilomètres jusqu'au barrage de Kani Sib, un réservoir situé à proximité qui a été ouvert il y a plus d'un an et qui constitue la principale source d'approvisionnement en eau du lac d'Ourmia.