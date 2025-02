Iran : en image le rencontre des Commandants de l’Armée de l’Air et de la Défense aérienne avec le Guide suprême

Téhéran (IRNA)-A l’occasion des jours festives de la Décade de Fajr marquant la victoire de la Révolution islamique d’Iran de 1979, et à la veille de l’anniversaire du serment historique prêté par un groupe de techniciens de l’Armée de l’Air au défunt Imam Khomeini (paix à son âme), architecte de la République islamique, en un tel jour, soit le 19 Bahman 1357 du calendrier iranien, un groupe de commandants et de membres des forces aériennes et de la défense aérienne de l’armée de la République islamique d’Iran a été reçu en audience , ce vendredi 7 février 2025 par le Leader de la Révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Source des photos : Site officiel du Guide suprême