Iran : deuxième jour de la visite du président dans la province de Bouchehr

Le président iranien Massoud Pezeshkian a visité, jeudi matin, les chantiers navals Shahid Mahallati dans la province de Bouchehr, à l'occasion du deuxième jour de son déplacement. Lors de cette visite, dix navires de patrouille côtière et de pilotage, construits par ce complexe, ont été remis à l'Organisation des ports et de la navigation. Par ailleurs, la construction de six bateaux-pompes a été officiellement lancée. Photos : Afsaneh Jaafari