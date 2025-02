Le contre-amiral Tangsiri : le navire « Shahid Baqeri » est l'un des plus grands projets militaires navals depuis la Révolution

Le commandant de la marine du CGRI, le contre-amiral Alirez Tangsiri a évoqué l'adhésion du navire porte-drones « Shahid Bahman Baqeri » à la Force navale de cette instance avant de poursuivre : «Simultanément au 47e anniversaire de la victoire de la Révolution, nous assistons à l'intégration d'un navire polyvalent dans la Force navale du CGRI, un projet qui est l'un des plus grands projets militaires navals depuis la Révolution islamique et qui a été mis en service après deux ans et demi d'efforts. »

Jeudi, lors de la cérémonie d'intégration de ce navire polyvalent à la Force navale du CGRI, le contre-amiral Tangsiri a souligné l'importance de ce projet pour le renforcement de l’autorité navale et la mise en application des directives du Guide suprême de la Révolution. Il a ajouté que le nouveau navire est équipé de missiles à longue portée et dispose de diverses capacités, notamment des groupes de combat, un hôpital spécialisé et des installations sportives.

Il a précisé que ce navire est également équipé de hangars spécialement conçus pour les drones et les hélicoptères, et qu’il peut fonctionner pendant un an en mer sans avoir besoin de regagner à la plage."

Le contre-amiral Tangsiri a insisté sur le fait que ce navire est aussi équipé de systèmes avancés, comprenant diverses équipes de combat, des équipements de guerre électronique, des équipes de plongée, des équipes de drones armés de missiles, ainsi que des installations de soutien telles qu'un hôpital spécialisé avec six lits, une salle d'opération, un laboratoire, une pharmacie et même un terrain de football en gazon artificiel.

Le contre-amiral Tangsiri a également fait allusion à d'autres capacités de ce navire, avant de conclure : « En plus de ses capacités militaires, ce navire peut, si nécessaire, contribuer à assurer la subsistance et à maintenir les lignes de navigation économique du pays. »