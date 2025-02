Le président iranien visite l'exposition commerciale internationale avec l'Eurasie

Le président iranien Massoud Pezeshkian a inauguré vendredi soir la troisième édition de l'exposition commerciale internationale avec l'Eurasie, où il a exploré divers stands de l'événement. Cette exposition a réuni plus de 100 entreprises iraniennes et des délégations commerciales en provenance de Russie, d'Arménie, du Kazakhstan, du Kirghizistan et de Biélorussie, offrant ainsi une plateforme de coopération économique entre les pays participants. Photos : Amin Jalali