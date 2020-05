Violation de la résolution 2231 : Les USA « ridiculisent » le droit international (Mission iranienne à l'ONU)

Le représentant permanant de l’Iran, auprès de l’ONU, Majid Takht-e-Ravantchi, s'exprimant lors d'une réunion en ligne et non-officielle du Conseil de sécurité des Nations Unies, vendredi 8 mai, marquant le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, a déclaré : « Le multilatéralisme fait face à de nombreux défis et pour les relever le renforcement de l'état de droit et la coopération et l’interaction internationales, s’avèrent nécessaires ».

Evoquant les leçons à tirer de l'amère expérience de la Seconde Guerre mondiale, le diplomate iranien a mis en garde contre un exemple vivant de la moquerie systématique du droit international, à savoir la violation par les Etats-Unis de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU et des menaces abjectes brandies par ce pays contre d'autres pays pour les contraindre à violer cette résolution sinon ils seront punis ! »

Fustigeant l'approche des États-Unis qui ne cessent d’abandonner des organisations et des accords internationaux, y compris leur retrait illégal de l’accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015 et leur violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité, le diplomate iranien a mis en garde contre ces politiques qui mettent en cause le multilatéralisme et en péril les intérêts collectifs des pays du monde.

« Il revient aux pays du monde de travailler ensemble pour remplacer la politique de la force par l’Etat du droit et la confrontation par la diplomatie de coopération », a conclu le représentant permanent d’Iran à l’ONU.

D'une manière générale, l’approche du président des États-Unis, Donald Trump, en matière de commerce et de traités internationaux et la façon humiliante dont il traite même les alliés des États-Unis, montrent comment la politique étrangère de Washington a commencé à défier l’ordre mondial.

Conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies, cet accord est approuvé par l'écrasante majorité de la communauté internationale et impose certaines obligations à tous les membres des Nations unies, dans le cadre du droit international.

Malheureusement, les États-Unis, en soulevant des revendications infondées et au mépris total de leurs obligations internationales, ont abandonné l'accord nucléaire et imposé des sanctions extraterritoriales et unilatérales à l'Iran et, par extension, à d'autres pays.

En réalité, les États-Unis menacent de mesures punitives les États qui cherchent à respecter la résolution 2231. Ces menaces se moquent en effet des décisions internationales et accusent les parties impliquées qui cherchent à les respecter.

L’accord nucléaire est reconnu comme une grande victoire de la diplomatie à notre époque. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne collabore avec d’autres pays du monde, à l’exception d’un très petit nombre, pour sauver ce grand exploit.

Cet accord historique ne peut survivre que lorsque le peuple iranien bénéficie de ses avantages promis.