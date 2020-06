L'Iran à l'avant-garde de la lutte contre la drogue, selon un responsable de l'ONU

Alexander Fedulov, le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à Téhéran et le chef de la lutte contre les stupéfiants iraniens, le colonel Majid Karimi, ont discuté mardi des questions communes dans la lutte contre la drogue et de la coopération accrue entre les deux parties dans le cadre du Programme de partenariat (CPP) de l'ONUDC en République islamique d'Iran.



Au cours de la réunion, Alexander Fedulov a souligné la volonté de l'Iran de renforcer les compétences professionnelles et la capacité opérationnelle de la police anti-stupéfiants de la République islamique d'Iran conformément aux normes et standards internationaux, ainsi que le rôle de la République islamique d'Iran dans la lutte contre les stupéfiants dans les positions régionales et internationales.

Il a également déclaré que les organisations internationales affiliées aux Nations Unies reconnaissaient que l'Iran était une avant-garde dans la lutte contre la drogue.



Lors de cette réunion, le chef de la police anti-stupéfiants d'Iran a évoqué la négligence et l'inertie des pays occidentaux dans l'exercice de leurs fonctions internationales dans la lutte efficace contre le trafic de drogue, et a déclaré:



«Malgré la coopération et les efforts inlassables et étendus de la République islamique d'Iran, les pays européens n'agissent pas en fonction du niveau de menace et la responsabilité de cette lutte a été imposée à l'Iran.



Le colonel Majid Karimi a ajouté que la police iranienne contre les stupéfiants est un partenaire important et efficace de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en République islamique d'Iran afin d'améliorer les programmes de contrôle des drogues dans la région et dans le monde, ainsi que son partenaire actif dans les activités au niveau régional et international.

