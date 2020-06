L'Iran à l'avant-garde de la lutte contre la drogue

L'Iran est sur la route du transit des drogues et dépense beaucoup d'argent chaque année pour le combattre.



La République islamique d'Iran met en œuvre des mesures efficaces, complètes et continues dans le domaine du contrôle des drogues, de sorte que la quantité de drogues saisies au cours de la dernière année civile (terminée le 20 mars 2020) atteigne 950 tonnes, et augmente sa saisie dans les zones frontalières de 66%, malgré les sanctions américaines unilatérales et illégales et l'absence de coopération internationale. Les saisies de drogues en Iran au cours de la dernière année iranienne ont enregistré une croissance de 20% par rapport à l'année précédente.

Le général de brigade Qassim Rezaei, commandant adjoint des forces de sécurité intérieure, a annoncé le démantèlement de 260 gangs de passeurs armés au cours des trois derniers mois.



Tout cela arrive à un moment où l'Afghanistan connaît une augmentation de la production de drogue.



Le 26 mai, Naser Aslani, assistant aux affaires internationales du Comité iranien contre les stupéfiants, a déclaré: La République islamique dépense 11% du produit national brut aux fins du contrôle des drogues; Notant que le volume total des saisies de drogue en Afghanistan, qui constituent le centre de production de ces substances, atteint annuellement 30 millions de tonnes, par rapport à l'Iran, qui a une saisie totale de 1300 tonnes par an.

A suivre

