L'Iran, «porte-drapeau dans la lutte contre les stupéfiants dans le monde»

S'exprimant dimanche dans une interview à l'IRNA, Gharibabadi a souligné le rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ainsi que des statistiques et des documents sur les découvertes de stupéfiants, a-t-il réitéré: «La République islamique d'Iran est le porte-drapeau de la lutte contre la drogue dans le monde. »

Selon ce rapport, rendu public la semaine dernière, 644 tonnes sur 704 tonnes d'opium, 25 tonnes sur 97 tonnes d'héroïne et 21 tonnes sur 43 tonnes de morphine n'ont été découvertes que par la République islamique d'Iran, a souligné Gharibabadi. .

Après que la République islamique d'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan se soient classés respectivement aux deuxième et troisième rangs en termes de découverte de stupéfiants et de leurs dérivés, a-t-il poursuivi.

Compte tenu du problème ci-dessus, l'Afghanistan a découvert 50 tonnes d'opium tandis que le Pakistan a découvert 29 tonnes d'opium, a ajouté Gharibabadi.

Avec la découverte d'un total de 690 tonnes d'opium, d'héroïne et de morphine sur 844 tonnes [représentant 82% du total des découvertes], l'Iran est un pionnier dans la découverte de l'opium et de ses dérivés dans le monde, a-t-il souligné.

Selon les Nations Unies, la République islamique d'Iran a également découvert environ 100 tonnes de haschich en 2018.

Lors d’une réunion spéciale de la Commission anti-drogue qui s’est tenue vendredi à l’occasion de la «Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues», Gharibabadi a réitéré: «C'est depuis de nombreuses années que la République islamique d'Iran découvre et confisque la plus grande quantité de stupéfiants au monde à condition qu'elle soit soumise aux sanctions unilatérales et illégales et n'a pas bénéficié de l'assistance de la communauté internationale. »

«L'Iran a une approche équilibrée et intelligente dans le domaine des stupéfiants; le pays a placé des mesures préventives et des plans de sensibilisation aux effets négatifs de l'abus des drogues en tête de son agenda dans le but de réduire la demande de stupéfiants dans la société », a-t-il déclaré.