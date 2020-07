L'Iran et l'Afghanistan soulignent la nécessité d'une convergence régionale

Lors de la réunion, la partie iranienne a souligné la nécessité de promouvoir la convergence et la croissance économique dans la région.



Araqchi a ajouté que la République islamique d'Iran continuera de soutenir les efforts visant à instaurer la paix en Afghanistan.

Abdullah, pour sa part, a remercié l'Iran pour son soutien incessant à l'Afghanistan et a fait un rapport sur les dernières mesures prises pour réaliser la paix dans le pays.



Les deux parties ont également noté que l'instauration de la paix en Afghanistan bénéficierait à la paix et à la stabilité dans toute la région et ailleurs dans le monde.



Ils ont également décrit l'instauration de la paix en Afghanistan comme un pas vers la poursuite de la convergence régionale et le développement économique, affirmant qu'elle renforçait également la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue.

A la tête d'une délégation de haut rang, Araqchi s'est rendu mercredi à Kaboul pour suivre les accords conclus lors de la visite d'Atmar à Téhéran le mois dernier. Plus tôt, ce mercredi, M. Araqchi s’est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères par intérim de l'Afghanistan, Mohammad Hanif Atmar, à Kaboul.

Araqchi a réitéré le soutien de l’Iran au processus de paix en Afghanistan, dirigé par son gouvernement, et a exprimé l’espoir que les pourparlers intra-afghans débuteraient bientôt avec la participation de toutes les factions politiques.



À la fin de sa visite en Iran les 21 et 22 juin, Atamar et le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif ont publié une déclaration commune, définissant la voie de la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris la sécurité commune des frontières.

