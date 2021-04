Coronavirus: le vaccin iranien commandé par deux pays européens

Kianoush Jahanpour a écrit dans un tweet: "Jusqu'à présent, cinq pays, dont deux pays européens, ont commandé le vaccin iranien du coronavirus. Avec l'augmentation du rendement de la production, l'Iran produira 20 millions de doses de vaccin par mois."

Selon le ministère iranien de la Santé, actuellement, plus de 12 entreprises iraniennes tentent de produire le vaccin de coronavirus, et cinq de ces entreprises sont en avance sur les autres. Les vaccins iraniens déjà dévoilés et en phase finale de l'essai clinique sont le vaccin de l'Institut Pasteur (produit conjointement avec Cuba), le vaccin Barakat de la société Shifa affiliée au Comité de l'Ordre de l'Imam, le vaccin Pars de l'Institut Razi, le vaccin Fakhra de l'Organisation Sepand affiliée au ministère iranien de la Défense.

Le ministre iranien de la Santé, Saeid Namaki, a promis qu'à la fin de ce printemps, le vaccin produit localement en Iran sera disponible pour la vaccination massive.

Pourtant en vue de vacciner les personnels soignants et les couches vulnérables, 1 695 000 doses de vaccin étranger avaient été importées dans le pays à ce jour.

