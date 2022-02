L'Iran exporte des prestations techniques et d'ingénierie de l'industrie pétrochimique

Morteza Shahmirzaei de la National Petrochemical Company (Société Nationale pétrochimique d’Iran), parmi les délégations étrangères participant à l'exposition IranPlast, a souligné la coïncidence de l'exposition Iran Plast avec la célébration de la victoire de la Révolution islamique et a déclaré : « Nous sommes, nous sommes très heureux et au nom de l'industrie pétrochimique et du personnel et des experts dans ce domaine, je vous souhaite la bienvenue. »

Ce responsable iranien a souligné que l'industrie pétrochimique iranienne a été fondée en 1983 et que la première usine d'engrais à base d'urée a été construite dans la province de Fars, ajoutant : « Avant la révolution, la capacité de production de l'industrie pétrochimique iranienne était d'environ 2 millions de tonnes. Après la révolution, nous avons fait face à un vide professionnel mais avec l'aide de la jeunesse iranienne, nous avons pu gérer l'amont et l'aval de cette industrie avec l'aide de scientifiques iraniens et avec l'aide de capacités internes et initiative jeunesse de la patrie. »

En fin de compte, Shahmirzai a attribué la croissance de l'industrie pétrolière aux sacrifices des ingénieurs locaux dans ce domaine et a déclaré : « L'industrie pétrolière iranienne a déjà atteint l'autosuffisance et si vous avez besoin de connaissances, nous sommes prêts à aider d'autres pays dans services techniques et d'ingénierie. »