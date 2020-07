La zone humide de Heidarkola à Babol dans le nord de l'Iran

Téhéran (IRNA)- La zone humide de Heidarkola est située dans la ville de Babol dans la province de Mazandaran dans le nord de l'Iran. Cette zone humide avec sa couverture végétale unique, y compris Lotus, est une résidence d'oiseaux rares et migrateurs. La zone humide de Heidarkola est un endroit magnifique et agréable pour le tourisme et le divertissement.