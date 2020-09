Iran-Suisse, Une amitié de 100 ans

Téhéran (IRNA) - Le point de départ des relations diplomatiques Iran-Suisse remonte à 1917, l'année où le monde a été impliqué dans la Première Guerre mondiale. Le consulat d'Iran à Berne a été créé en 1917. Quinze ans plus tard, avec la signature du Traité d'amitié de 1934, les relations entre les deux pays prennent une nouvelle couleur et, selon l'article premier de ce traité, "une paix incassable et une amitié sincère et permanente" s'établit entre l'Iran et la Suisse. Depuis le coup d'État du 19 août 1953 jusqu'à la Révolution islamique de 1979 et à la guerre imposée (1980-1988), la Suisse a continué à jouer un rôle médiateur dans ses relations avec l'Iran. Les relations entre l'Iran et la Suisse ont atteint leur apogée dans les années 1990 lors de l'accord sur le nucléaire. Cela fait maintenant 100 ans que ces relations diplomatiques ont débuté et le ministre suisse des Affaires étrangères s'est rendu en Iran; Une visite que certains interprètent comme une autre mission de médiation pour la Confédération suisse et d'autres comme un point de départ dans les ouvertures économiques. Les photos: Archive de l'IRNA