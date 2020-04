Le drapeau iranien projeté sur la montagne Matterhorn de la Suisse

L'ambassade de Suisse à Téhéran a tweeté, le 26 avril, une photo de l'affichage du drapeau tricolore de la République islamique d'Iran sur la montagne Matterhorn dans la région Zermatt connue dans le monde entier pour ses paysages et ses célèbres pistes de ski.

L'ambassade de la Suisse en Iran a affirmé sur son compte Twitter: "Hier soir, le drapeau iranien a été projeté sur le mont Matterhorn, la montagne la plus emblématique de la Suisse, afin d'envoyer au peuple iranien un message d'espoir, de force et de persévérance au milieu de la crise du Covid-19."

La page Twitter de l'ambassade de la Suisse en Iran, depuis 2019, publie des messages sur l'histoire des relations bilatérales irano-suisses en vue de célébrer le 100ème anniversaire de l'établissement des rapports diplomatiques entre les deux pays.

La page Twitter de l'ambassade d'Iran à Berne aussi a publié un message d'amitié pour apprécier ce geste de solidarité du gouvernement suisse.

La Suisse et l'Iran entretiennent de bonnes relations diplomatiques. La Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran depuis 1980 et ceux de l'Iran en Égypte depuis 1979.

Les experts horlogers suisses se sont installés en Perse dès le XVIIe siècle. Les relations économiques entre l'Iran et la Suisse se sont renforcées au XIXe siècle. En 1873, la Suisse et l'Iran ont signé un traité d'amitié et de commerce. La Suisse a ouvert un consulat à Téhéran en 1919 et y maintient une ambassade depuis 1936.