Ignazio Cassis en visite à Téhéran pour «renforcer les relations et établir la confiance» avec l’Iran

Ignazio Cassis a déclaré à RTS que son objectif principal à se rendre en Iran était de renforcer les relations entre l'Iran et la Suisse. Cela sert à créer la confiance pour le chemin bilatéral entre la Suisse et l'Iran et pour le mandat de puissance protectrice - en tant que médiateur entre les États-Unis et l'Iran.

En ce qui concerne le rôle de la Suisse au milieu des tensions entre l'Iran et les États-Unis, il a soulign «Vous pouvez toujours faire des erreurs dans la vie, cela en fait partie. Il y a deux choses à éviter: Premièrement, avoir des attentes trop élevées parce que le monde change, mais les gens ne changent pas en cinq minutes. Deuxièmement, faites des choses qui détruiraient la confiance, soit avec l'Iran, soit avec les États-Unis, ou dans le pire des cas avec les deux».