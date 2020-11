Le lac Alvan; Symphonie des couleurs

Yassoudj (IRNA)- Le lac Alvan est situé près de la ville de Bahmaei dans la province de Kohguiluyeh et Boyer Ahmad. L'eau de ce lac est permanente. La superficie du lac Alvan est de 15 hectares et sa profondeur d'eau minimale est de 12 mètres et maximale de 30 mètres. La présence d'arbustes et d'arbres naturels sur les collines environnantes, la douceur du climat et le paysage unique de ce lac ont donné une beauté particulière à ce trésor de la nature iranienne. Le lac Alvan accueille les milliers de touristes au début du printemps. Photos: IRNA