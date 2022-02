L'Iran et la Finlande élargissent leur coopération économique

Téhéran (IRNA)- Le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto a rencontré lundi à Téhéran le ministre iranien de l'Economie Seyed Ehsan Khandouzi pour discuter des relations commerciales bilatérales. Au cours de la réunion, un protocole d'accord a été signé entre les parties sur le rejet de la double imposition. "Nous pensons que les relations économiques entre l'Iran et l'Europe ne doivent pas se limiter aux trois puissances européennes, et nous croyons fermement que nous pouvons entrer dans des interactions économiques plus larges avec toutes les capacités économiques de l'Europe, en particulier la Finlande", a déclaré Khandouzi lors de la réunion. Exprimant son mécontentement quant au niveau des relations commerciales entre l'Iran et la Finlande ces derniers mois, le ministre iranien de l'économie a exprimé l'espoir que l'accord visant à éviter la double imposition servirait de base à l'expansion des échanges entre les deux pays et à la lumière de cet accord et de la volonté politique des politiciens des deux pays, les importations de médicaments en provenance de Finlande reviennent au niveau de la coopération passée.