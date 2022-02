L’Iran ne conditionnera pas son économie à l'accord nucléaire de 2015 (Raïssi)

Le président Raïssi, lors d'une réunion à Téhéran avec le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto, a répété que «Ce sont les États-Unis qui ont violé le JCPOA et les pays européens n'ont pas rempli leurs engagements en vertu de l'accord, alors que l'agence nucléaire de l'ONU, dans différents rapports, a confirmé les mesures pacifiques de l'Iran».

L'Iran et la Finlande entretiennent de très bonnes relations depuis la victoire de la révolution islamique de 1979 en Iran, mais les relations d'Helsinki avec d'autres pays ne devraient pas être affectées par d'autres pays, a déclaré Raïssi

Il a noté qu'en plus de l'expansion des relations économiques et commerciales, l'Iran et la Finlande peuvent également coopérer sur les droits de l'homme et lutter contre le terrorisme et le crime organisé.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, pour sa part, a évoqué 90 ans de relations diplomatiques entre l'Iran et la Finlande, notant que son pays attache une importance particulière aux relations avec l'Iran.

Haavisto a exprimé la volonté de son pays de coopérer avec l'Iran sur la sécurité régionale et la paix mondiale. Il a également évoqué l'accord nucléaire de l'Iran avec les puissances mondiales et a regretté que les États-Unis aient cessé de respecter leurs engagements.