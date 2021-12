Adhésion de l'Iran au Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des rayonnements atomiques

Malgré l'opposition du régime sioniste et des États-Unis, la République islamique d'Iran a été devenue membre permanent du Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) le 10 novembre. La résolution a maintenant été finalisée par consensus à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Après plusieurs cycles de négociations sur le projet de résolution soumis par l'Australie à la Commission des politiques spéciales et de la décolonisation et son approbation unanime par l'Assemblée générale des Nations Unies, la République islamique d'Iran a pu passer d'un poste d'observateur à cet organisme scientifique international de premier plan, au statut de l'adhésion à part entière.

La résolution adoptée cette année invite la République islamique d'Iran à participer aux réunions d'UNSCEAR via la présence d'un scientifique nucléaire iranien.

Madjid Takht-Ravanchi, ambassadeur d'Iran et représentant permanent auprès des Nations Unies, a déclaré en réponse aux accusations du représentant américain lors de l'approbation de l'adhésion permanente de l'Iran au Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des rayonnements nucléaires (UNSCEAR) dans le cadre de la politique spéciale et Commission de la décolonisation de l'Assemblée générale (quatrième commission) : « En se retirant du JCPOA et en violant ses obligations en vertu de l'accord, le gouvernement américain ne sera jamais en mesure de commenter le programme nucléaire pacifique de l'Iran et son adhésion à l’UNSCEAR. »

L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies a souligné que la précédente administration américaine avait imposé des sanctions illégales au peuple iranien avec le retrait illégal du JCPOA, et que l'actuelle administration américaine devait respecter ses obligations en levant les sanctions.

À la suite des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, une préoccupation mondiale est apparue quant à la manière dont les dernières avancées scientifiques dans le domaine des catastrophes naturelles pourraient être étudiées et traitées en cas de catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre et autres effets du rayonnement atomique de tels événements. À cette fin, le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des rayonnements nucléaires (UNSCEAR) a appliqué la résolution 913 (x) du 3 décembre 1955, dans le but de recueillir et d'évaluer des informations sur les rayonnements nucléaires auxquels l'homme est exposé et les effets possibles d'une telle exposition.

Le comité était initialement composé de scientifiques chevronnés de 15 États membres de l'ONU : Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Tchécoslovaquie, Égypte, France, Inde, Japon, Mexique, Suède, Royaume-Uni, États-Unis et Union soviétique.

Les deux principaux rapports initiaux d'UNSCEAR à l'Assemblée générale en 1958 et 1962 ont fourni la base scientifique sur laquelle le Traité de non-prolifération (TNP) partielle de 1963 a été négocié et signé.

Au cours des décennies suivantes, UNSCEAR est devenu la référence internationale officielle pour les niveaux et les effets des rayonnements atomiques utilisés à des fins pacifiques, y compris les ressources médicales et militaires, les ressources naturelles et les utilisations artificielles.

UNSCEAR évalue également régulièrement l'état de santé des survivants du bombardement atomique des Etats-Unis au Japon en 1945 et d'autres groupes vulnérables, ainsi que les avancées scientifiques sur les effets positifs des rayonnements nucléaires sur la santé humaine. Ces évaluations comprennent les effets cancéreux et non cancéreux du rayonnement nucléaire, ses effets sur le système immunitaire et les réponses cellulaires à l'exposition aux rayonnements.

Des évaluations de l'exposition médicale, générale et professionnelle sont également effectuées. Exposition aux rayonnements des accidents, effets sur la santé de l'accident de Tchernobyl et effets des rayonnements sur les organismes non humains.

Actuellement 27 pays (Argentine, Australie, Biélorussie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Egypte, Finlande, France, Allemagne, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Japon, Mexique, Pakistan, Pérou, Pologne, Russie, Slovaquie, Espagne, Soudan , la Suède, l'Ukraine, le Royaume-Uni et les États-Unis sont membres permanents du comité, qui passera à 31 membres permanents en convertissant quatre membres observateurs (Iran, Norvège, Algérie et Émirats arabes unis).

