Le ministre finlandais des Affaires étrangères rencontre le ministre iranien de l'Economie

Au cours de la réunion, un protocole d'accord a été signé entre les parties sur le rejet de la double imposition.

«Nous pensons que les relations économiques entre l'Iran et l'Europe ne doivent pas se limiter aux trois puissances européennes, et nous croyons fermement que nous pouvons entrer dans des interactions économiques plus larges avec toutes les capacités économiques de l'Europe, en particulier la Finlande», a déclaré Khandouzi lors de la réunion.

Exprimant son mécontentement quant au niveau des relations commerciales entre l'Iran et la Finlande ces derniers mois, le ministre iranien de l'économie a exprimé l'espoir que l'accord visant à éviter la double imposition servirait de base à l'expansion des échanges entre les deux pays et à la lumière de cet accord et de la volonté politique des politiciens des deux pays, les importations de médicaments en provenance de Finlande reviennent au niveau de la coopération passée.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, pour sa part, a déclaré que le protocole d'accord montrait l'intérêt et la volonté des responsables et des commerçants finlandais d'élargir la coopération avec l'Iran.

Se référant au lancement du «forum vert des ministres de l'économie» afin d'accroître la coopération et les activités économiques dans le domaine de l'économie verte et de la protection de l'environnement, Haavisto a invité notre ministre iranien à rejoindre le forum.

Jusqu'à présent, la République islamique d'Iran a conclu 51 accords avec d'autres pays pour éviter la double imposition, et plusieurs accords sont prêts pour la signature officielle à divers stades et sont en cours de discussion au parlement iranien.