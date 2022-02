11 février 1979 ;Jour de la victoire de la révolution islamique

IRNA - Les luttes du peuple iranien ont pris fin le 9 février 1979 et la révolution islamique a gagné. Ce jour-là, le peuple s'est emparé de la prison d'Evin, du Sénat et de l'Assemblée nationale, de la gendarmerie et du bâtiment pénitentiaire de la commission paritaire. (Les images de la collection d'archives de l'agence de presse de la République islamique d'Iran, IRNA)