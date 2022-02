43e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique : la marche du 11 février aura lieu dans tout l’Iran

La cérémonie du 11 février se tiendra simultanément dans plus de 1500 villes et plus de 30 000 villages à travers le pays à 09h30 du matin (vendredi 11 février 2022) dans le respect de toutes les consignes et conseils sanitaires.

Cette cérémonie se tiendra dans des villes ayant le statut rouge dans le contexte du Covid19 avec des véhicules à moteur (voiture familiale, moto) et dans d'autres villes où la situation sanitaire est noramale avec la présence enthousiaste du peuple éveillé et révolutionnaire d'Iran à partir des itinéraires annoncés.

Les célébrations du 11 février à Téhéran débutera à 09h30 du matin sur les 12 itinéraires annoncés, et débouchera sur la place emblématique d’ Azadi (Liberté) de la capitale.

La marche grandiose des Téhéranais sur la place Azadi se clôture par la représentation de programmes spéciaux à 11h00. De même l'ayatollah Raïssi, le Président de la RII, prononcera un discours au Grand Mosallah de l’Imam Khomeiny de Téhéran à 11h30.

