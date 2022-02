Victoire de la Révolution islamique ; La marche du 22 Bahman commence à travers de l'Iran

Selon le correspondant politique de l'agence de presse IRNA, la marche du 22 Bahman et la célébration du 43e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique ont commencé il y a quelques instants à Téhéran et dans d'autres villes du pays.

En raison de l'épidémie de Coronavirus, cette cérémonie est organisée dans les villes à haut risque (rouges) en voiture et moto, et dans les autres villes avec toutes les consignes sanitaires de manière restreinte

Les médias étrangers avec environ 200 reporters et caméramans et plus de 6 300 reporters, photographes et caméramans des médias nationaux couvrent la commémoration du 22 Bahman dans le pays.

Faire envoler des ballons et des papiers de couleur de la Tour Azadi; des effets spéciaux; la chute des parachutistes des forces armées et des opérations aériennes, l'hymne chanté par les soldats de l'armée de la République islamique d'Iran, la lecture du résolution sur le 22 Bahman 1400 et aussi la cérémonie d'offrir des bouquets de fleurs aux populations par des hélicoptères de l'armée de la République islamique d'Iran sont des programmes de la marche d'aujourd'hui à Téhéran.