Construction de l'autoroute Téhéran-Nord en cours

Téhéran (IRNA)- Le responsable de la Fondation pour les défavorisés Seyed Parviz Fattah ce matin a rendu visite conjointe avec Masoud Mirkazami, chef de l'organisation du programme et du budget et vice-président exécutif de la région 2 de l'autoroute Téhéran-Nord. Fattah a fait savoir qu’a l'heure actuelle, 6,5 km du tracé dans la zone 2, qui comprend le tunnel d'Alborz comme le plus grand tunnel du Moyen-Orient, ont été achevés et des travaux sont en cours sur 16 km supplémentaires. Le chemin continue.